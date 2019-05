Otros destacados montañistas peruanos también manifestaron su tristeza por la muerte de Hidalgo, como Flor Cuenca: "Es muy difícil creer que los grandes montañistas son inmortales, pero claro que lo son en nuestros corazones y en el recuerdo. Me cuesta creer que ya no nos veremos por las calles de Huaraz físicamente. Me duele tu partida. Hasta pronto, amigo", escribió.