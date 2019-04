"Cuando la golpeé con el codo escuché que se había roto un hueso. Litermente lo escuché. Pero no me di cuenta que (Arteaga) estaba sangrando hasta que nos levantamos y vi como la sangre le derramaba. No advertí que había sido tan grave hasta que pararon la pelea y dije 'esto fue grave'", dijo Ilima-Lei Macfarlane tras el final del combate, en conferencia de prensa.