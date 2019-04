"Fue duro porque el rugby es mental al 80%. Si no estás mentalmente donde debes estar, entonces no vas a jugar bien ", dijo."Fui a ver a un psicólogo para hablar sobre eso. Eso me enseñó a lidiar con situaciones negativas. Eso me enseñó a convertir las cosas en combustible positivo y a no enfadarme", remarcó el rugbier y ex pareja de la difunta modelo y presentadora de televisión.