"Esta es mi oportunidad de demostrar lo que he dicho, que soy el mejor peso mediano del mundo. Hacer lo imposible no es nuevo para mí", dijo el púgil de 32 años. "Hace 10 años estaba en una silla de ruedas en el hospital y ahora estoy peleando por la supremacía del peso mediano. No puedes inventar esta historia y siento que este es mi destino".