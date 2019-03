"El año pasado también corrí cuatro fechas del campeonato alemán de karting donde compiten entre 30 a 35 pilotos. No conocía las pistas, pero en una de las carreras (Oschersleben) fui quinto y con récord de vuelta incluido. También corrí algunas carreras en la Fórmula Metropolitana (promocional argentina)". La falta de presupuesto lo hizo recalar en el ámbito local. En este verano surgió la posibilidad de sumarse al mundo de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y pudo debutar en el TC Pista Mouras, que es la cuarta categoría de la entidad. Es el primer paso para poder llegar al TC, donde Lole en 1968 corrió con el recordado Ford Falcon "Angostado".

Hace dos semanas en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, a bordo de un Dodge atendido por el equipo Galarza Racing, se convirtió en el piloto más joven en la historia en hacer una pole positions y ganar una serie en las divisionales de la ACTC. Largó adelante en la final, pero una falla técnica lo marginó al 15º lugar. "Tuve un problema eléctrico. Igual me fui muy conforme ya que desde el viernes vi que tenía un auto coche muy competitivo", explica.

Ian no tiene registro de conducir, pero en la pista le compite de igual a igual a varios corredores que le duplican la edad. "Todos los pilotos me respetan mucho", aclara. Con 68 kilos maneja un auto que tiene entre 350 a 360 caballos de fuerza, sin dirección hidráulica, que llega a 230/235 kilómetros por hora de velocidad máxima y pesa 1.315 kilos.