En una entrevista en Globoesporte en abril de 2017, siete meses después de los JJOO, Pepê Gonçalves se refirió a su encuentro sexual Ingrid Oliveira. Según dijo en aquel entonces, por culpa del machismo, tanto en algunos medios como en las redes sociales, Ingrid sufrió mucho: "Se hizo mucho más pesado para ella que para mí, no hay punto de comparación… Me arrepiento de la repercusión que tuvo, por haber afectado la prueba de ella. Si pudiera, volvería el tiempo atrás para que ella no tuviera que sufrir todo eso, todo el mundo criticándola… No pasó eso conmigo."