No estar siempre en control, tal vez, era lo que lo hacía ganar. Esa furia, esa fuerza interna que no podía manejar lo impulsaba. Y su miedo a perder. En el triunfo de Wimbledon 81 festeja con alegría y desahogo: había vencido a su fantasma, se había sacado un terrible peso de encima. Pero, por lo general, no era demasiado efusivo en las victorias. En cambio, la desazón en las derrotas no la podía ocultar. Quedaba abatido en la silla, sin poder levantar la cabeza, destruido, doblado sobre sí mismo, flagelándose por las ocasiones (siempre las tenía) perdidas. 1984 fue su año mágico. Se quedó con Wimbledon y el U.S.Open y obtuvo el mayor porcentaje de victorias de un tenista en la era moderna. Más del 96%. 82 victorias y 3 derrotas. Una de esas tres fue frente a Ivan Lendl en la final de Roland Garros en otra batalla con ribetes épicos a cinco sets. Hace unos años, mientras comentaba el torneo francés para la televisión norteamericana, McEnroe declaró: "Me sigue costando comentar Roland Garros. Todavía tengo días en los que me siento mal al ver la cancha y sus tribunas. Me duele la panza sólo por estar ahí y pensando en ese partido. Pensando en las chances que no aproveché. Y lo diferente que habría sido mi vida si hubiese ganado". El peso de la derrota, de una derrota entre muchísimas victorias, lo sigue sintiendo. No le importa haber sido el mejor del mundo cuatro años, o haberse quedado con siete Grand Slams, cinco Copa Davis, 77 títulos en singles y 78 en dobles.