Pero por primera vez, quien acaró el asunto fue "Money", en diálogo con Kevin Hart en un nuevo capítulo de programa de entrevistas Cold As Balls. "Puedo llegar a un acuerdo con UFC ahora mismo. Claro que quiero. Probablemente sería por tres o cuatro peleas, por un billón de dólares si ellos aceptan. Soy honesto, mi vida es excelente. Hice inversiones de manera inteligente. No es por dinero. Yo tengo dinero suficiente para vivir bien el resto de mi vida. Puedo comprar lo que quiera por lo que me queda de existencia", reveló.