Infantino encarará su segundo mandato con el respaldo mayoritario de las 211 asociaciones que forman la FIFA, un factor que hizo declinar al ex futbolista suizo Ramón Vega la posibilidad de formalizar su proyecto como alternativa a la presidencia. El ex jugador de Grasshopper, Tottenham, Cagliari, Watford y Celtic, se había postulado públicamente para dotar de un carácter "más democrático" a la FIFA pero no pudo conseguir los apoyos necesarios (mínimo cinco federaciones).