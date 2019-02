No fue una de las actuaciones más descollantes de Tom Brady, quien se convirtió en el jugador con más anillos de la historia. Tuvo una primera mitad muy intermitente pese a contar con buena protección de su equipo a la hora de pasar el balón. Estuvo certero pero no lastimó. Hasta que en el último cuarto, el mariscal de campo de los New England Patriots definió el destino del Super Bowl LIII.