Su historia de búsqueda por ser admitida con su nueva identidad, recién comenzaba. Ya como Renée Richard se inscribió para disputar el US Open, pero las autoridades de la Asociación estadounidense (USTA) decidieron impedirlo, por lo que establecieron la condición del test de cromosoma, utilizado por el Comité Olímpico para la diferenciación sexual. La tenista se negó y Mike Blanchard, director del Grand Slam, dijo: "Sin test no hay torneo. No habrá excepciones". El debate en la sociedad acababa de empezar y el 27 de agosto de 1976 el New York Times titulaba: "'No Exceptions', and No Renee Richards".