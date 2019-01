A su lado la acompaña Javier Vega, un aventurero que también debuta en el Dakar y tiene la experiencia de protagonizar deportes extremos sobre la nieve, algo que tuvo que aparcar tras la muerte de su padre: "Soy esquiador profesional, pero cuando era niño siempre estaba con mi papá haciendo carreras de Enduro. Tras su fallecimiento me vine a vivir a Madrid hace tres años y he tenido que aparcar mis entrenamientos de esquí, ya que normalmente vivía en Andorra. Como no podía parar, le he dado a la moto con ganas y vamos a intentarlo".