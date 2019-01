La ganó así, simplemente. Salió entre los primeros. Se puso a la cabeza del lote a mitad de carrera. Mostró siempre el camino a su compañero de viaje, el tunecino Rhadi ( N de la R: en realidad marroquí), un fondista de clara estatura atlética. No le permitió que jamás lo reemplazara en el comando del lote. Y después, cuando comprendió que el fulgor de las antorchas y las lámparas estaban esperándolo en la línea de llegada, inicio el embalaje final que le valió el glorioso triunfo. No cayó en tierra como el famoso Filípides. Tampoco se sintió mal. Tan sólo quería seguir corriendo corriendo, corriendo…



Estoy emocionado hasta lo increíble con la victoria de este negro. Se la ha merecido, por su carrera sin respiros y sin vacilaciones. Y, sobre todo, sin testigos de ninguna clase, pues sus rivales lo vieron siempre a lo lejos, muy por delante de ellos.



Estoy emocionado porque esta Maratón me devuelve el sentido de muchas cosas que trae consigo el deporte y que cada vez se vuelven más desentrañables. Se me ocurre que, para darle su dimensión exacta a la hazaña de Abebe, debería releer alguna sátira de Juvenal, el único poeta de la romanidad que habría logrado escribir la apología justa para la empresa del etíope.

Lo hicieron partir del Campidoglio. Lo llevaron a paso de carrera por toda la Vía Appia Antigua. Le mostraron la tumba de Cecilia Metella. Le permitieron echar una rápida ojeada al Obelisco de Axum. Entrevió las termas de Caracalla, donde su Padre Amonastro y su Hermana Aída, salidos de la entraña de la ópera de Verdi, lo esperaban para saludarlo reverente. Le extendieron debajo de sus pies descalzos el asfalto de la Vía de los Triunfos. Lo hicieron pasar debajo del Arco de Constantino. En suma el etíope ha podido mirar durante dos horas, casi a toda marcha, un libro de historia que se prolongo por más de cuarenta kilómetros.

Fue un espectáculo inolvidable. Por la multitud, las luces, las antorchas, el entusiasmo, el orden, la disciplina. El pueblo romano envolvió a la Maratón con el manto de la apoteosis. Cada corredor, desde el primero hasta el último, recibió de la generosa multitud desplegada a los costados del recorrido un aplauso que era delirante para los vanguardistas y conmovido para los que venían mas rezagados. El otro espectáculo fue la empresa del etíope. Con sus piernas largas y firmes. Las mismas que debió tener el jovencito del que habla Kipling, aquel que creció en la jungla, criado por los lobos. Bikila devoro los kilómetros con una velocidad que le alcanzó para pulverizar todos los récords precedentes, aún teniendo en cuenta que la Maratón, por sus trazados cambiantes, no tolera récords mundiales oficiales. Y la ganó de punta a punta sin dignarse siquiera a echar una mirada a sus espaldas, al menos para enterarse de quienes venían atrás.



Lo de Abebe Bikila no es sólo un triunfo olímpico: es un hazaña que ya ha entrado en la historia".