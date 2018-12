Además, reveló que el episodio podría haber sido peor de lo que fue: "El accidente ocurrió a mediados de la temporada y en esa época a veces hay varias misiones simultáneas que requieren un helicóptero(…) Pero en ese momento no había otro uso, por lo que inmediatamente había un helicóptero disponible. No tuvimos que esperar. Podría haber sido peor para él si no hubiéramos estado allí de inmediato".