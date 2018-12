"Ella dijo que no quería pero se puso a disposición. Se lo hice de lado, estaba acostada de lado en la cama y la penetré por detrás. Fue duro. No cambiamos de posición. Cinco o siete minutos. Tal vez ella tuvo algunos moratones cuando la agarré. Ella me dijo 'Eres estúpido, imbécil, me obligaste, no soy como las demás'. Me disculpé después", fue otra de las respuestas que apareció en el interrogatorio que publicó el diario alemán.