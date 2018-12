Luka Modric resultó el ganador del Balón de Oro 2018 gracias a su influencia en el Real Madrid campeón de la Champions League y en su participación en la selección de Croacia que llegó a la final del Mundial de Rusia. El mediocampista también se había quedado con el cetro en The Best. Y Cristiano Ronaldo, en el evento que organiza la revista France Football, lo escoltó; sin embargo, enterado de que no iba a ser el vencedor, optó por no viajar a París.