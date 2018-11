"2015 al presente: después de un año de una docena de infecciones inexplicables, fui a ver a un médico naturópata (…) Me dijeron que tenía toxicidad por mercurio y metales pesados, 39 alergias a los alimentos, intestinos gravemente dañados, desequilibrios hormonales, problemas de metilación (no deshacerme de toxinas) y células cancerosas activas (…) Tuve varios problemas de salud que finalmente me llevaron a perder peso. Básicamente mi cuerpo se estaba desmoronando", recordó.