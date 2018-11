Rooney no era tenido en cuenta por el seleccionado desde 2016. En total jugó 120 partidos y marcó 53 goles, además, participó de tres Mundiales (2006, 2010 y 2014) tres Eurocopas (2004, 2012 y 2016), sin contar su etapa en los seleccionados sub 15, sub 16, sub 17 y sub 19.