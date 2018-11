Algunos lo catalogaban de fastidioso porque acostumbraba a solucionar muchos de los problemas con cuatro gritos. "Me acusaron de tener mal carácter, y no es cierto. Lo que yo tengo es carácter. Digo lo que siento y lo que pienso. Entonces, digo verdades. Si veo algo que no funciona, lo digo. Exijo trabajo y disciplina. Si me callara la boca o mirase para otro lado cuando algo anda mal, para evitar choques, entonces no tendría carácter. Ni bueno ni malo", explicó en una oportunidad.