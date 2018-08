"¿Tengo la oportunidad de ser una inspiración para un montón de niños y me voy a quedar ahí sentado sin decir nada porque el resto no lo hace? No me sentía bien con eso. Al final, cuando decidí que iba a empezar a decir lo que pensaba, sin importarme una mierda lo que me dijera o cómo me afectara, tenía claro que no se trataba de mí. Mi popularidad bajó, pero mi verdad para todos esos niños y para toda esa gente estaba por encima", sentenció.