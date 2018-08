La guerra entre los jugadores y Casal ya está declarada y si desde Tenfield los tildan de "golpistas", Lugano sostuvo ante FM "Del Sol" que "ya no queremos hablar con nadie del Gobierno porque piensan que los

equivocados somos nosotros y tampoco nadie de la oposición levanta la voz. Con este sistema no se consigue nada por el diálogo. Hay que plantear más fuerte las cosas y si no fuera por los 700 jugadores que se

manifestaron, esto no hubiese pasado. No es contra Tenfield sino contra el sistema, contra la mala gestión" y sentenció que con el nuevo estatuto que quiere imponer la FIFA "se va a escribir la Constitución del fútbol".