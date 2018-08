"A Javier (Tebas, presidente de LaLiga) le voy a invitar a jugar al fútbol para que lo vea desde otra perspectiva, no es solo negocio o dinero. No puede ser que una persona firme un acuerdo de 15 años, que afecta a tantos factores, y no consulte a todas las partes que involucra (…) "Hay clubes que están de acuerdo y otros que no", reconoció.