"Sólo vi que el camino se derrumbaba y luego he experimentado un gran susto, fue impactante, todavía no consiguió entender cómo mi coche no fue aplastado, probablemente permaneció unido a un pilón. Me las arreglé para salir gracias a la ayuda de algunas personas, fue una escena cinematográfica apocalíptica, estaba lloviendo mucho, no me di cuenta si un rayo golpeó el puente, solo vi el camino destruirse", declaró desde el hospital de Génova.