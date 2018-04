Only one God knows what will happen tomorrow night, I will do my best, to take this title. ❗️ Только один Всевышний знает, что будет завтра, но я собираюсь сделать все возможное, чтобы забрать этот титул. #победатолькоотВсевышнего #ufc223

