Me propuse mejorar. Y para eso tuve que entrenar duro y hacer sacrificios y cuidados que antes no hacía. El resultado está a la vista o no?? 💪🏻 Si yo pude, tu también puedes. Los invito a llevar una vida sana y a hacer deportes. Vamos que se puede !!!!🏃🏻‍♂#ExGuatonGary pic.twitter.com/trHBCjeohJ

— Gary Medel (@MedelPitbull) April 5, 2018