El medio que menos compasión tuvo fue el Daily Mail, que dedicó un cruel y extenso comentario sobre el partido de Alexis: "Era una noche para que Sánchez supere la mediocridad de sus primeros dos meses en Old Trafford, pero desapareció. No hubo nadie más decepcionante que él. No hay duda de que sigue siendo un futbolista de gran talento, pero este momento se ve notablemente ordinario."