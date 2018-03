#FalaPiloto ~ #ForçaDaniloBerto • @superbikebrasil Danilo Berto já está se recuperando do acidente sofrido no último domingo (04) na largada da primeira corrida da categoria SuperBike durante a 2ª etapa da Copa Pirelli, em Interlagos. O piloto da Ducati Campinas/Motul/Topoil passou por uma cirurgia na perna direita e foi para o quarto do hospital. Agora, os médicos vão aguardar a evolução do piloto para dar sequência no processo de recuperação. Ele está na expectativa de ficar 100% recuperado daqui a dois meses. “Estou bem e quero agradecer o excelente e perfeito resgate da equipe do SuperBike. O trabalho deles fez a diferença. Logo estou de volta”, disse Berto.

