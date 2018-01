El partido del torneo doméstico fue protagonizado por el Al Ahli y el Al Batin y concluyó con una humillante goleada a favor del conjunto local. En este contexto, las mujeres sauditas expresaron su satisfacción por la nueva medida. "Yo veía los partidos por televisión, mientras mis hermanos

acudían al estadio. Me sentía triste y me preguntaba por qué yo no podía ir. Pero hoy eso ha cambiado, fue un día de placer y alegría", declaró a la agencia AFP Nura Bajuryi, una de las fanáticas.