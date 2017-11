Alejandro Burzaco, ex CEO y propietario de Torneos y Competencias (TyC), declaró en el juicio por corrupción de tres ex funcionarios del fútbol, FIFAGate, que los grupos Televisa, de México, y Globo, de Brasil, también participaron de los sobornos de USD 15 millones al ex vicepresidente de la federación internacional, Julio Humberto Grondona, para obtener los derechos de los Mundiales 2026 y 2030.