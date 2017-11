En su testimonio, Burzaco afirmó que "Julio Grondona en 2009 que no tenía compromiso con Torneos para el contrato del fútbol Argentino porque Torneos no había pagado coima para estos derechos"; es decir, que el ex presidente de la AFA no defendió a Torneos ante el avance del Ejecutivo con la creación FPT porque no recibía sobornos de la empresa cuyo CEO era Burzaco.