"Llegué a pensar que no volvería a jugar al fútbol a mi nivel. Salía de quirófano, todo bien, y volvía a recaer. No tengo fuerza en el tendón ni masa muscular. Necesito tiempo. No quiero marcarme fechas de regreso por si no las cumplo", había declarado en julio de este año cuando reconoció: "Llegué a ver natural entrar al quirófano".