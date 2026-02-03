Cultura

Monet cobra vida en el Colón con una muestra inmersiva que sorprende a grandes y chicos

El espectáculo propone descubrir nuevas sensaciones a partir de proyecciones, realidad virtual y experiencias creativas. Cómo este universo impresionista logra fascinar y conectar generaciones a través del arte

Colon Inmersivo: Monet (Imagen Ilustrativa
Colon Inmersivo: Monet (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muestra Colón Inmersivo: Monet en el mítico Teatro Colón marca un antes y un después en la agenda cultural de Buenos Aires.

La propuesta permanecerá abierta al público entre el 15 de diciembre y el 18 de febrero. Deslumbra combinando la inmensidad del espacio con la tecnología digital más avanzada, convocando a los visitantes a experimentar el arte de Claude Monet desde una perspectiva innovadora.

Desde el inicio, la experiencia sorprende por el modo en que transforma el Centro de Experimentación del Colón en un entorno multisensorial.

Según señalan desde el Gobierno de la Ciudad, “la obra de Claude Monet se despliega en todo su esplendor y pleno de dinamismo”. Las proyecciones en 180 grados permiten que los cuadros más emblemáticos del pintor francés adquirieran movimiento y volumen, mientras rompen los límites del marco tradicional y envuelven al público en un mar de colores y luz.

La exposición Colón Inmersivo: Monet
La exposición Colón Inmersivo: Monet ofrece una síntesis de este legado, traducido al lenguaje del siglo XXI(Imagen Ilustrativa Infobae)

La muestra no se limita a la contemplación visual. Los organizadores incorporaron una narración que relata la vida y obra del artista, junto a una banda sonora especialmente creada para potenciar la inmersión.

La ambientación sonora y los relatos permiten que los asistentes, guiados por frases emblemáticas de Monet y sus contemporáneos, profundicen en el proceso creativo y en la búsqueda estética del impresionismo.

El recorrido incluye estaciones interactivas y didácticas, con decorados inspirados en cuadros célebres de Monet, ideales para obtener fotografías únicas.

Los cascos de realidad virtual suman una dimensión lúdica, al tiempo que réplicas de obras, mesas de dibujo y salas de proyección invitaron a la experimentación artística y el juego sensorial. La integración de estos dispositivos tecnológicos facilita el acceso a públicos de todas las edades, generando una conexión emotiva y lúdica con el arte.

El acceso está cuidadosamente regulado para conservar su carácter íntimo y garantizar una vivencia personalizada. Los pases de ingreso, limitados a 30 personas por turno y con una duración de 15 minutos, aseguraron una circulación fluida y sin aglomeraciones.

La exposición está disponible todos los días de 10 a 20 horas, en la sede de Viamonte 1168, en el barrio de San Nicolás, con entradas a la venta en Ticketek. La experiencia Colón Inmersivo no solo permite acercarse a la obra de Monet, sino también comprender la relevancia histórica y artística del pintor.

Centro de Experimentación del Colón
Centro de Experimentación del Colón en un entorno multisensorial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oscar-Claude Monet, nacido en París en 1840, es considerado el fundador y mayor exponente del impresionismo. Su cuadro “Impresión, sol naciente” (1872) dio nombre al movimiento y revolucionó la pintura occidental, al priorizar la percepción de la luz, el color y la atmósfera sobre el detalle y la narración.

A lo largo de su vida, se dedicó a explorar los efectos de la luz en distintos paisajes y estaciones, desarrollando series como “Los almiares”, “La catedral de Rouen”, “El Parlamento de Londres” y las famosas “Nenúfares” inspiradas en el jardín de su casa en Giverny. En estas obras, el espectador asiste a la transformación del paisaje en función de las horas del día y las estaciones del año.

Como resumió el propio Monet: “Quiero pintar el aire en el que se encuentra el puente, la casa, el bote. La belleza del aire que rodea esas cosas, y que es imposible de captar”.

El recorrido de la muestra permite que los visitantes se sumerjan en ese universo. Desde el área de Turismo de la Ciudad se resaltó que la iniciativa “llegó por primera vez al Teatro Colón, fusionando tradición y modernidad en una experiencia artística que desafió los límites de la percepción”.

La oportunidad de “caminar dentro de un cuadro y sentirse parte de una obra maestra” fue celebrada tanto por especialistas como por un público amplio, deseoso de nuevas formas de participación cultural. La exposición Colón Inmersivo: Monet ofrece una síntesis de este legado, traducido al lenguaje del siglo XXI.

