Spike Lee reinventa un clásico de Akira Kurosawa con dilemas morales, hip hop y mucho estilo neoyorquino

Uno espera cierto grado (o tres) de excentricidad en una película de Spike Lee; pocos cineastas de renombre siguen a su musa con una dedicación tan obstinada. Así que, si Del cielo al infierno es su obra más ambiciosa y expansiva en algún tiempo, la película también se desarrolla, desafiante, bajo los propios términos del director. Somos nosotros quienes debemos acercarnos a Spike Lee, no al revés, pero cuando está acompañado por Denzel Washington —la quinta colaboración en la gran pantalla del dúo en 35 años— hay que prestarle atención.

Además, Del cielo al infierno es el remake de High and Low (El cielo y el infierno, 1963), un tenso thriller moral que ha llegado a ser reconocido como uno de los mayores logros de Akira Kurosawa. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué descaro! Y, dado lo mal que le fue a Lee la última vez que intentó rehacer una película asiática —Oldboy en 2013, una quijotesca reinterpretación del clásico de culto de Park Chan Wook de 2003 con el mismo título— ¡el potencial masoquismo!

Por suerte, Lee no ha intentado rehacer a Kurosawa tanto como readaptar la novela de Ed McBain de 1959, King’s Ransom, en la que se basan ambas películas. Y la ha traído al presente con panorámicas imponentes, actuaciones jugosas y un sentido de urgencia vibrante. La cosa se siente inmensa, pero avanza.

Denzel Washington interpreta a David King, un poderoso y adinerado magnate de la música que está en la cima, aunque lleva algunos años fuera de su mejor momento, y es justo decir que la ciudad de Nueva York coprotagoniza como la urbe que King cree haber dominado hace tiempo. Es Jay-Z, Berry Gordy y Quincy Jones con unos auriculares Beats by Dr. Dre bañados en oro, supervisando su dominio desde la suite de un ático en la cima de un rascacielos, junto a su inteligente y elegante esposa, Pam (Ilfenesh Hadera), y su hijo adolescente, Trey (Aubrey Joseph). Del cielo al infierno comienza con una interpretación en pantalla ancha de “Oh, What a Beautiful Mornin’” (del musical Oklahoma!) mientras la cámara recorre una Manhattan que despierta, y se nos invita a preguntarnos qué podría salir mal.

Mucho. Mientras King se debate entre vender su sello discográfico a otra compañía o recomprarlo y empezar de nuevo, ocurre un secuestro. Llaman a la policía; un equipo de respuesta rápida se instala en la sala de King; el secuestrador exige 17,5 millones de dólares en billetes suizos de 1.000 francos. Pero entonces, un giro: el secuestrado es Kyle (Elijah Wright), amigo de Trey e hijo de Paul, el chofer de King (Jeffrey Wright, padre de Elijah en la vida real). El secuestrador reconoce el error pero aún así exige el pago, y Del cielo al infierno se centra en el dilema ético de King: ¿gastará el dinero —dinero que necesita desesperadamente para salvar su negocio— para rescatar al hijo de otro hombre?

Como en la película de Akira Kurosawa, esto comienza como un thriller de ejecutivos, pero donde las primeras escenas de High and Low empleaban un tono conciso, casi periodístico, Spike Lee opta por la ópera. El director de fotografía Matthew Libatique hace que la cámara gire por los barrios, y la partitura orquestal de Howard Drossin suena alta y clara en la mezcla: una elección directa que iguala la audacia del director, la estrella y el personaje principal.

Denzel Washington interpreta a este rey de la ciudad con una arrogancia nacida de la calle y una complacencia que siente merecida; parte del drama de la película es —o debería ser— la humillación de su personaje, David King. Pero este actor nunca está mejor que cuando interpreta a hombres brillantes y obstinados con un don para la estrategia, y es fascinante ver cómo los ritmos de Washington se sincronizan con los de Wright, quien interpreta al exconvicto y amigo de King, ahora su asesor temperamental. Ambos también participaron en El embajador del miedo (2004), y sus escenas juntos son lo más parecido en el cine a un dúo de jazz de alto voltaje.

(Dicho esto, los momentos en los que Washington improvisa sus solos son una delicia, incluido un hermoso gesto fugaz en el que King apunta con una pistola imaginaria a un traidor que se va y luego a sí mismo).

Del cielo al infierno es como un vagón de metro abarrotado, con policías, compañeros de trabajo, peticionarios y farsantes que van y vienen, mientras la ciudad misma juzga desde el fondo a través de las redes sociales y los tabloides. La película tiene sus momentos planos y dialogados, pero una vez que se concretan los planes del rescate, despega en una secuencia delirante ambientada en el tren 4 rumbo al Yankee Stadium, con los vagones llenos de fanáticos de los Bronx Bombers —Lee se asegura de que alguien grite “¡Boston apesta!” directo a la cámara— mientras King entra en pánico por la entrega del dinero y la policía persigue a los secuestradores en medio del desfile anual del Día de Puerto Rico, donde la leyenda de la salsa Eddie Palmieri (QEPD) lidera a su banda marcando el furioso ritmo de la escena.

Spike Lee ha mantenido la estructura de las versiones de McBain y Kurosawa, pero ha hecho su propia película, a veces para peor, pero en su mayoría para mejor. Aquí no hay nada tan angustiante como la secuencia de “Dope Alley” en High and Low ni como la forma en que Kurosawa amplía poco a poco un procedimiento policial hasta dotarlo de la fuerza metafísica de una novela de Dostoievski. En cambio, Del cielo al infierno presenta al talentoso rapero y actor A$AP Rocky como un fogoso yin frente al yang frío de King David, un recordatorio de los orígenes callejeros del héroe que, en quizás la jugada más audaz de la película, lo enfrenta en un duelo de rap eléctrico entre el más alto y el más bajo.

Lee asume muchos riesgos aquí y muchos funcionan, pero el final comparativamente optimista de la película es una de las pocas cosas que decepcionan. (También lo son la duración excesiva y un número musical agradable pero innecesario para cerrar). El ejecutivo de carácter duro de Toshiro Mifune es un hombre cambiado al final de High and Low, y no se puede decir lo mismo del King de esta película. Pero si Del cielo al infierno es una criatura menor que su predecesora (y puede que Lee sea lo suficientemente fanático de Kurosawa como para querer que así sea), es más rápida, vistosa y funky: uno de los entretenimientos más peculiares del año, y uno de los mejores.

