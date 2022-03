Novelas gráficas y libros ilustrados para conocer la vida de grandes mujeres de la historia

El texto y la ilustración conforman una perfecta combinación en la tarea de revivir la historia de mujeres ilustres en la historia. Imagen de la portada de 'Nosotras. Historias de mujeres y algo más' de Rosa Montero ilustrada por María Herreros

En tiempos de reivindicación y movilizaciones masivas en busca de la igualdad de género, el mercado literario comercial e independiente pone a disposición de fanáticos de la literatura, curiosos de las ilustraciones, seguidores de lecturas de corte histórico, así como feministas que día a día gozan de mayor auge en todo el mundo. A continuación les presentamos cinco propuestas que destacan el papel de mujeres que dejaron su huella en el mundo y que puede conocer en ediciones de lujo, impresas en tipos de papel ecológico, para colorear o con una descarga de color y propuesta gráfica para acercar su experiencia con la literatura.

Mujeres con todas las letra-z, un viaje por la historia de América Latina a través de sus mujeres (2019)

Este libro rescata la historia de 28 mujeres que han generado cambios en la construcción de la historia de América Latina desde la A hasta la Z, con una mujer por cada letra, narrando la vida de cada a la luz de la perspectiva de cinco narradores, que no son otros sino niños que se encuentran con la existencia de mujeres como Chavela Vargas, Frida Kahlo, Eva Perón, Doris Salcedo, Prudencia Ayala, entre otras, retratadas también con impactantes ilustraciones. Este libro hace parte de la colección Nuestro Flow de la Editorial Planeta.

Supermujeres y superinventoras (2018)

Este libro de Sandra Uve es un libro ilustrado recuerda la existencia de mujeres visionarias en su tiempo y cuya labor es necesario destacar ya que forman parte fundamental de la construcción de la historia de la ciencia y la tecnología mundial. más que nunca en un día como hoy. La autora presenta en esta producción su trabajo de investigación sobre inventoras en la que encontró más de 100 patentes creadas por mujeres, aunque en algunos casos fueran firmadas por sus maridos pasando desde el puente de escape de incendios, hasta el laserphaco, ideas que se materializaron en soluciones para el mundo moderno hasta conquistar su independencia económica y física para darle rienda sueltas al poder de su ingenio.

Esta edición Incluye una bolsa de papel con un retrato de Margaret Knight, inventora de estas bolsas. Su autora, Sandra Uve (Barcelona, 1972) es ilustradora, dibujante de cómics, guionista y escritora graduada en Artes y Oficios Artísticos por la Escola Superior de Disseny Llotja de Barcelona, autora de las novelas gráficas como ‘621 km’ (2005), Los juncos (2006) y de ‘Ponme la mano aquí’ (2009), además se destaca por su trabajo para decenas de medios de comunicación: prensa escrita, radio y televisión.

La autora encontró y documentó más de 100 patentes creadas por mujeres para la producción de este libro ilustrado

Mujeres Valientes y Poderosas de América Latina (2018)

Una interesante creación colectiva entre la escritora colombofrancesa Florence Thomas y la artista colombiana Matildetilde con Codice Ediciones es la que nos presenta este libro para colorear como no se ha visto antes en los libros de este tipo “No se trata ya de colorear a Blancanieves, la Cenicienta o princesas indolentes y príncipes acosadores, ni tampoco paisajes, flores y naturaleza, o como es de moda hoy, mandalas, porque nos contaron que tienen virtudes terapéuticas... No, la propuesta nuestra es distinta. Proponemos a las niñas adolescentes, a las niñas que nos habitan aún como adultas y, por qué no, también a los niños, que coloreen treinta mujeres valientes latinoamericanas, a veces rebeldes y desobedientes, porque son todas las que, de alguna manera, permitieron transformar poco a poco los idearios culturales sobre el deber ser de una niña juiciosa, de una adolescente obediente o de una señora bien”, destaca la sinopsis de esta producción.

Esta edición en formato de libro físico, con tapa blanda, que cuenta entre sus personajes inspiradores a mujeres del corte de la escritora mexicana Juana Inés de la Cruz, la cantante de la banda de rock Aterciopelados, Andrea Echeverri y Policarpa Salavarrieta, mujer fundamental en la campaña libertadora de Colombia, que acompañadas de un relato adjunto que, brinda acompañamiento a los y las lectoras para entender los colores a utilizar en cada ilustración y, del mismo modo, a dibujar su propia su propia versión de personajes como Evita Perón desde su propio imaginario.

Esta edición cuenta entre sus personajes a mujeres del corte de la escritora mexicana Juana Inés de la Cruz, la cantante de rock Andrea Echeverri y la heroína de la independencia colombiana Policarpa Salavarrieta

Nosotras. Historias de Mujeres y Algo más (2008)

Este texto escrito por la escritora española Rosa Montero e Ilustrado por María Herreros con la Editorial Alfaguara representa una obra pionera en la reivindicación del papel de la mujer en la historia a traves de las biografías de sus protagonistas. Este “no es un libro solo para mujeres, de la misma manera que el feminismo no es solo cosa de chicas. Estamos cambiando el mundo, estamos destruyendo estereotipos milenarios, y es evidente que si se altera el papel social femenino, es porque también muda el papel de los hombres” en palabras de la autora, incluye el texto original de ‘Historias de mujeres’, publicado hace más de 20 años añadiendo noventa nuevos retratos breves, con un repaso de la historia desde la antiguedad hasta la época contemporánea que propicia el descubrimiento de la magnitud de los aportes de grandes mujeres a la historia del mundo y a la vida diaria.

Montero, que ha sido merecedora de reconocimientos como el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid a toda una vida profesional (2005), el Premio Internacional Columnistas del Mundo (2014), el Premio Nacional de las Letras Españolas (2017), los premios Leyenda de la Asociación de Librerías de Madrid y Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras (2019) y el Premio Cedro (2020). Es doctora honoris causa por la Universidad de Puerto Rico y su obra está traducida a más de veinte idiomas, en medio de numerosas publicaciones, destaca su libro ‘La ridícula idea de no volver a verte’ (2013), en donde hace un recuento de numerosas fuentes para conocer la vida y obra de la científica Marie Curie, sus esforzados inicios para encontrar la oportunidad de recibir educación profesional en su camino a la conquista de sus premios Nobel, la relación con su esposo Pierre, su muerte e historia de amor, en paralelo con la historia con su historia personal. Rosa es además una pionera en la literatura de reivindicación del papel de la mujer en la historia a través de la investigación y registro de grandes historias.

Esta entrega incluye el texto original de ‘Historias de mujeres’, publicado hace más de 20 años añadiendo noventa nuevos retratos breves





Colección Antiprincesas: Violeta Parra (2015)

Este libro sigue los pasos de la artista y antropóloga musical chilena, con los textos de Nadia Fink, las ilustraciones de Pitu Saá y el diseño de Martín Azcurra en una co creación entre Argentina y Colombia, en un viaje acompañando a una viajera que se embarcó en la búsqueda del folclor de su país en los lugares más lejanos de su geografía con el fin de construir memoria entorno a los sonidos autóctonos de su tierra convirtiéndose en una auténtica viajera del tiempo. Este libro ilustrado fue editado por la Editorial Chirimbote (Argentina) y La Fogata Editorial (Colombia) que dedica especialmente su producción a una línea contracultural enfocándose en libros de Política y Sociedad, feminismos, Infancias libres. antiprincesas, antihéroes y anticlásicos.

Este libro ilustrado fue editado por la Editorial Chirimbote (Argentina) y La Fogata Editorial (Colombia)