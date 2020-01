“Uno de cada cinco potenciales franceses es abortado hoy -siendo el niño discapacitado el primero en ser eliminado-. Es un poco crudo dicho así pero genera un malestar”, decía Du Closel. “Hoy las francesas, muchas de ellas, no se autorizan el bebé que no está planeado. Una pareja, si el hijo no está planeado, no se da a sí misma la autorización de tenerlo”, explicaba.