Everett tenía razón. Cuando Mercury murió, en 1991, volvió al primer puesto, como lado B de “These Are The Days of Our Lives”. Al año siguiente, Wayne’s World la devolvió al público en un contexto menos trágico: se volvió a editar el single, y llegó al segundo lugar. En 2002 una encuesta Guinness la ubicó como la canción favorita de todos los tiempos en Gran Bretaña (seguida por “Imagine”, de John Lennon, y “Hey, Jude”, de The Beatles), y de hecho es la número 3 en el ranking histórico de hits en ese país. El desempeño de Mercury fue el mejor de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Elton John con Axl Rose, Panic! at the Disco, The Braids, Molotov, The Flaming Lips, Pink y hasta Kanye West, por no mencionar a los Muppets, le han hecho covers. Y ahora la película que lleva su nombre —por cuyo protagónico Malek ganó el Oscar, entre otros premios— le abrió camino otra vez al favor del público.