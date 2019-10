Para empezar a entender una serie ambiciosa, épica y al mismo tiempo rabiosamente entretenida como Peaky Blinders, quizás sea conveniente comenzar describiendo una escena. Thomas Shelby, interpretado con maestría por Cyllian Murphy, está siendo amenazado por un oficial de policía apellidado Campbell. La amenaza es de una crueldad inusitada: Campbell no sólo habla de matarlo a él, sino a cada miembro de su familia a excepción de su hermano más pequeño, a quien el policía amenaza con encerrar en un centro especial donde sufrirá una serie de abusos horrorosos. Shelby escucha esto con aparente parsimonia, como si estas palabras no lo afectaran en lo más mínimo. Sin embargo, cuando el policía se aleja unos metros, Shelby, en un accionar dueño de una furia incontenible, saca su arma y apunta contra Campbell. Por razones muy largas de explicar, Shelby no terminará disparando, pero basta este gesto para que entendamos que su furia está ahí contenida, tras una máscara de normalidad.