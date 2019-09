En su obra, temas como el amor y el deseo fueron un asunto tan elevado como cualquier fe religiosa. Todo su trabajo está impregnado de esta premisa, pero algunos ejemplos concretos se pueden hallar en poemas como "No tienes que amarme", de Selected Poems (1956-1968), "El colapso del zen" de El libro del anhelo (Book of Longing, 2006) o en canciones como "Joan of Arc" (Songs of Love and Hate, 1971) y "Dance Me to the End of Love" (Various Positions, 1984).