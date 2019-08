Yo, sin leer una sola de sus páginas, comencé Noticias del Imperio, calculo, por allí de 1996. Cuando algún maestro de la Escuela de Escritores nos recomendó Palinuro de México y entonces descubrí la prosa de Fernando del Paso. Tuvieron que pasar, sin embargo, 23 años para que por fin me decidiera a enfrentar-escalar-desafiar las 668 páginas de las Noticias del Imperio. De hecho no fue en una página de papel sino en la pantalla de mi teléfono donde me encontré con: Yo soy María Carlota de Bélgica, Emperatriz de México y de América… Iba en un autobús urbano rumbo al castillo de Miramar, en Trieste, y me pareció un buen momento para iniciar la lectura formal de la novela. Palabra por palabra. La lectura que de algún modo había iniciado 23 años atrás. A veces levantaba la mirada del libro y me encontraba con el Mar Adriático, grisazulado y casi terso. Como una sábana mal planchada. A lo lejos se veían unas boyas que nunca supe si eran para marcar el rumbo de pescadores pobres o de marineros ricos. Ana verificaba en el google maps las paradas que íbamos pasando. Porto Vecchio. Barcola. Contovello. Después yo regresaba al libro –al teléfono –y leía: Porque, ¿sabes otra cosa, Maximiliano? Todos los días llegan alguna vez, aunque no lo creas y aunque no lo quieras, y por más lejanos que parezcan. El día en que cumples dieciocho años y tienes tu primer baile. El día en que te casas y eres feliz. Y cuando llega el último día, el día de tu muerte, todos los días de tu vida se vuelven uno solo.