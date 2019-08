Otro de las búsquedas de los organizadores es abrir las puertas de las salas a quienes habitualmente no concurren al teatro. "El Festival está pensado para atraer público no habitual de las artes escénicas", aseguró Onaindia. "No es un festival de 'capilla'; no es un festival donde queramos satisfacer el gusto y las inquietudes solamente de la comunidad que va al teatro". Analizando la programación no quedan dudas de que todos los públicos pueden encontrar espectáculos con los cuales se sentirán a gusto. Algunos más convencionales y otros que reclaman del espectador de una actitud más activa.