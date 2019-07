En 1998 en la red de un pescador francés, entre salmones y otras especies, se empezó a desentrañar el enigma. Entre los pescados, el hombre divisó algo que brillaba tenuemente. Al acercarse vio que entre restos marinos, había una pieza de metal. Se ilusionó. Deseó que fuera oro. Al limpiarla descubrió que era una pequeña pulsera. Allí estaba inscripto el nombre de su antiguo dueño: Antoine de Saint-Exupéry. Para que no quedaran dudas también estaba el nombre de su esposa, la mujer de a que se enamoró en Argentina mientras instalaba el sistema de Aeropostale en el país, la salvadoreña Consuelo Suncín. La inscripción se completaba con los datos de su casa editorial en Nueva York (Reynal and Hitchcock inc. 3864thave. NY City USA), la que publicó por primera vez El Principito.