–No me preocupa que la gente no quiera ir a los museos en el futuro. Lo único que puedo pensar es que 50 años atrás había una ansiedad cuando apareció la televisión pensando que ya nadie iría a ver un evento deportivo porque sería más fácil verlo en la tele, pero pasó todo lo contrario: más gente pudo ver eso que ocurría y más gente quiso ir a vivir esa experiencia en vivo. Y creo que es lo mismo con los museos. Hoy las imágenes son tan accesibles que vas a internet y podés ver lo que sea que esté en el museo. Y cuando estés en Nueva York te dará ganas de ir a ver el original y ver cómo luce en el espacio real. No me preocupa la realidad virtual, Internet o que las experiencias digitales vayan a volver obsoletos a los museos. No me lo parece para nada.