Ahora puedo circular alternativamente por las calles reales y las internas de cada una de esas tres ciudades: Rosario, Montevideo y Buenos Aires. Según la época y según lo que ocurra en el momento, cada una de ellas pasa al frente, a veces de modo inesperado. Viví un poco más de ocho años en Buenos Aires y sigue siendo un hueso duro de mascar. Descubrí por ejemplo que tomada como una sola ciudad enorme, por motivos internos que tengo que ir descubriendo si los escribo, Buenos Aires es tan autosuficiente, segura y débil que casi no existe. Pero al mismo tiempo, el federalismo que ha combatido desde siempre "a nivel país" (como dirían en la televisión) lo aplica en cambio muy bien respecto a sus barrios. Dicho de otro modo, sin Palermo, La Boca, Barracas, Belgrano, Once, etc. etc., la ciudad realmente no existiría. Cada uno de ellos tiene un núcleo de existencia dura, propia, compleja, disfrutable. En cambio Barrio Norte se parece notablemente a Europa.