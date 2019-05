Esta trama apareció en su cabeza cuando estaba trabajando en otra novela. "Justo estaba leyendo El subastador de Simon de Pury —dice Anselmi en diálogo con Infobae Cultura— y el autor menciona la venta del Van Gogh al multimillonario japonés y la posibilidad de que se incinerara con él. Me pareció tremendo, no podía concebir que alguien destruyera conscientemente una obra de arte". Como dijimos, esta española proviene del periodismo y asegura que ese oficio, a la hora de ser novelista, le aportó muchísimo. Allí se ven algunas pistas de su puntillosa imaginación. Sin embargo hay algo ella que no lo puede evitar: el deseo de escribir.