"En el Juego de Tronos, o se gana o se muere". En la primera temporada, ésa fue la advertencia de Cersei Lannister (Lena Headey) al honorable Ned Stark (Sean Bean), cuando él amenazó con revelar que la rubia había tenido a sus tres hijos con su mellizo Jaime (Nicolaj Coster-Waldau), no con el rey Robert Baratheon. Cersei no pestañeó. Tres episodios después, el monarca ya no respiraba, y Stark era decapitado en la ciudad de King's Landing. Este giro drástico en la trama fue un hito de la TV, y signó el impacto creciente de Game of Thrones. Si su mayor ícono podía morir, nadie por debajo estaba a salvo en el juego de tronos.