"Veo que te interesas por el arte y eso, viejo, está muy bien. Me hace feliz que te guste Millet, Schreyer, Lambinet, Frans Hals, etc. Porque como dice Mauve, eso es algo. Sí, el cuadro de Millet El ángelus de tarde es algo, es magnífico, es poesía. Cómo me gustaría seguir hablando de arte contigo, pero para eso bastará con que nos escribamos a menudo. Encuentra bello todo lo que puedas porque la mayoría no encuentra suficiente belleza", le escribió Vincent a su hermano.