Imbuido de este espíritu eugenista, Burroughs llegó a promover el exterminio de los "imbéciles morales" (la selección de quienes debían vivir o morir) y esbozó una versión propia de la Solución Final en un ensayo llamado Veo una raza nueva, que no llegó a publicar. No era el único ni el más vehemente de los defensores de estas teorías, solo fue el más popular. En esos años, en EE.UU., los negros no podían viajar con los blancos y a los epilépticos se los castraba. Las diferencias con los Nazis eran en las proporciones, no en los principios.