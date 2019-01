-Piedras. Tengo pasión absoluta por las piedras. Es curioso, porque cuando cojo la piedra, la tengo que tocar, tenerla en la mano y saber si realmente esa piedra quiere que se la lleven o no. Es una sensación, pero realmente, yo tomo la piedra y algunas veces me ha gustado estéticamente, pero no la tomo si siento que no quiere venir conmigo. (risas) Después llego a mi casa y la acumuló con otras. Pero de vez en cuando me acuerdo de ella.

Y tengo también una costumbre que me parece muy bonita. Me encanta regalar finales de lápices, de un centímetro más o menos. Para mí regalar eso es como si regalara mi último aliento. Y aquí tengo uno para un chiquillo de la escuela 8 de Barracas (N de R: escuela donde estuvo haciendo unos talleres en su paso por Buenos Aires) que quería ser ilustrador y realmente no me puedo ir sin dárselo.