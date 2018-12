Créase o no, esa instantánea –palabra un tanto antigua…– no fue casual ni obra de un oportunista auxiliado por la suerte. No fue un serendipity. Fue la síntesis, el corolario de una larga historia de obsesión, amor –¿por qué no?–, paciencia, ojo avezado, odio, juicios en tribunales, y la consagración definitiva de Ronald Edward Galella, hoy a punto de cumplir 87 años, y elevado al altar de "Mejor Paparazzo del Mundo", y pionero norteamericano de los paparazzi, esa raza especial y sacrificada cuyo apodo inmortalizó Federico Fellini en La Dolce Vita (1960): Paparazzo era el apellido del fotógrafo que acompañaba a Marcello Mastroianni en sus correrías de cronista por las noches romanas de la Via Veneto.