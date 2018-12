DM: -Hicieron la vista gorda. La autora Kitty Kelly hizo una de las biografías más polémicas -que Sinatra intentó pararla con una demanda- y allí enumera todas las cosas que no se hicieron (con mucha intención) en el juicio para sacarle la licencia de manejar casinos, para que Sinatra quede como que fue injustamente despojado de esa licencia. Su cercanía con el crimen organizado está probada, no hay duda de eso. En cuanto a su estatus de courier de la CIA, su propia hija Tina en su biografía lo dice: una vez lo llamó y él le dijo 'estoy trabajando para la CIA, cualquier cosa ellos me ubican' -lo hacían a través de la Casa Blanca-. No trascendió mucho esa veta de S pero fue así.